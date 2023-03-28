ونشرت صفحة "نتفليكس" الرسمية على فيسبوك، مساء الإثنين، مقطعا قصيرا من المسلسل الوثائقي "أنا جورجينا"، تحت عنوان "جورجينا وفن قصف الجبهة".

وفي الفيديو، تحكي صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعض المشاهد الطريفة التي تحدث لها مع الناس في الشارع العام.

وقالت: "ذات مرة أتذكر، كنت عائدة من مباراة في سانتياغو برنابيو، وأتى الجميع يطلبون التقاط صور.. كنت أعبر شارع ومرت فتاة غير منهدمة المظهر وتحمل مشروبا كحوليا".

وأضافت: "قالت الفتاة: لم كل هذه الجلبة بشأن جورجينا، البارحة كانت مجرد بائعة حقائب!!".

وتابعت الشابة الأرجنتينية البالغة من العمر 29 عاما مازحة: "وددت لو أجبتها بالقول: اسمعي يا هذه كنت أبيعها والآن أشتريها، اهتمي بشؤونك الخاصة".

وفي أقل من 24 ساعة، حصد المقطع أكثر من 3 ملايين مشاهدة و32 ألف تفاعل ونحو 3500 تعليق.

وقال أحد المعلقين: "الملفت بالموضوع أنها متصالحة مع نفسها وماعندها مشكلة بماضيها المتواضع". وذكر آخر: "تجد بعض البشر إذا أصبحوا أغنياء سرعان ما يتنكرون لأصولهم وجذورهم".