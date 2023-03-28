يسرا في حوارها مع موقع "سكاي نيوز عربية" تحدثت عن سبب اتجاهها للأعمال الكوميدية في السنوات الأخيرة، موضحة أن هناك عددا كبيرا من الأعمال الدرامية الثقيلة يقدمها فنانون آخرون، لذلك قررت أن تكون مشاركتها بعمل كوميدي لإحداث توازن في خريطة المشاهدة، لاسيما أنها تشتاق للأعمال الكوميدية بشكل شخصي.

استطلاع

وأكدت يسرا أنها قامت باستطلاع رأي من حولها للظهور بعمل كوميدي للعام الثاني على التوالي، بعد تجربة مسلسل "أحلام سعيدة".. وأنها وجدت إجماعًا على ذلك، مشيرة إلى أنها تفضل كوميديا الموقف سواء من خلال الأداء التمثيلي، أو أداء الممثلين معها في المشهد، و"هذا ما اعتمدت عليه في العمل".

وتطرقت لأجواء العمل قائلة: "كواليس العمل أمام الكاميرا كانت إيجابية للغاية ومليئة بالمرح، وبعيًدا عن الكاميرا تجمعنا دائمًا وجبة الطعام التي لا تخلو من الضحك، خاصة أنه يشاركني في العمل كوكبة من نجوم الكوميديا على رأسهم شيماء سيف، محمد ثروت، أوتاكا، مايان السيد، عنبة، وآدم الشرقاوي".. مضيفة: من المؤكد أن المشاهد لاحظ الأداء المتناغم بين فريق العمل، وأنا حقًا شعرت معهم بالأمان".

مواهب واعدة

وعن مشاركتها لنجوم من جيل الشباب قالت: أتنبأ لمايان السيد، عنبة، أدم الشرقاوي وكل المواهب الشابة التي شاركت معي في المسلسل بالنجاح والمستقبل الواعد، فهم على الطريق الصحيح خاصة أنهم ملتزمين للغاية ويحترمون المهنة، يمكنكم أن تلاحظوا إبداع آدم الشرقاوي في الأداء الكوميدي بعد نجاحه سابقًا في الأكشن، أيضًا مايان السيد ظهرت بأداء مختلف.

وعن مشاركة مطرب المهرجانات عنبة لأول مرة معها في العمل قالت يسرا: "لم أتخيل أن هذا هو أداؤه التمثيلي لأول مرة، وأنها تجربته الدرامية الأولى، فهو يمتاز بحس كوميدي رائع ويتمتع بسرعة البديهة في إلقاء الأفيه".

خلطة كوميدية بشكل مختلف

وتحدثت يسرا عن سبب تعاونها مع المواهب الشابة من المؤلفين والمخرجين، موضحة أنها تعاونت مع المخرج عمرو صلاح من قبل في برنامج SNL بالعربي وكانت سعيدة بهذه التجربة، على الرغم من تخوفها في البداية إلا أنها شعرت بالراحة فيما بعد لأنه يمتلك حس كوميدي".

تابعت: "مؤلف المسلسل محمد ذو الفقار استطاع أن يمزج شخصيات العمل بشكل دقيق وقدم خلطة كوميدية بشكل مختلف.

وعن مشاركة الفنانة شيماء سيف معها في العمل، أضافت يسرا قائلة: "وجود شيماء ضرورة في العمل خاصة أنها تقوم بدور زوجة الفنان محمد ثروت، وهذا الثنائي صنعا حالة من الكوميديا الطبيعية، فهما إضافة للعمل ووجودهما كان أمرًا ضروريًا.

وأكدت أنها على المستوى الشخصي سعيدة بوجود شيماء سيف معها في العمل.

إدخال البهجة

وختمت حديثها مع موقع "سكاي نيوز عربية" قائلة: "أتمنى أن يستمتع الجمهور بالمسلسل ويضحك من قلبه، وإن يكون العمل سببًا في إدخال البهجة على النفوس".