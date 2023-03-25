وفي حواره مع موقع "سكاي نيوز عربية"، تحدث مراد مكرم عن تفاصيل مشاركته في مسلسل "علاقة مشروعة" المكون من 15 حلقة، وعن أحدث أفلامه المقبلة، وحقيقة وجود جزء ثان من مسلسل "غرفة 207"؛ الذي حقق ردود فعل واسعة وقت عرضه.

وأوضح الفنان المصري: "ما دفعني للمشاركة في علاقة مشروعة هو القصة، إذ يدور العمل في إطار اجتماعي تشويقي حول عدد من القضايا الشائكة؛ إلى جانب وجود شركة إنتاج كبيرة، ومخرج متميز مثل خالد مرعي، مع كوكبة من الفنانين الكبار مثل ياسر جلال ومي عمر وداليا مصطفى وميمي جمال".

مفاجأة ياسر جلال

وتابع: "هذا ثاني تعاون بيني وبين الفنانة عمر بعد مسلسل ريا وسكينة الذي تم عرضه خلال السباق الرمضاني الماضي، لكن المفاجأة بالنسبة لي كانت كواليس تعاوني الأول مع جلال، فهو لا يتعامل على أنه سوبر ستار العمل، بل يتعامل بتواضع شديد مع كل الفريق، وخفة ظل وراء الكواليس تساعد في تقليل التوتر أمام الكاميرات".

المسلسلات القصيرة تنعش الإنتاج

مكرم أشار إلى أن مسلسلات القصص القصيرة أو الأعمال الفنية التي تتكون من 15 حلقة فقط، "تخدم الصناعة بأكملها وليس العمل فقط، لأنها تمنع المط والتطويل في الأحداث، وتعطي الفرصة لأكبر عدد من العاملين في هذه المهنة للمشاركة في أكثر من عمل".

وبسؤاله عن المنافسة هذا العام، أجاب مكرم قائلا: 'المنافسة أقوى من كل المواسم السابقة، وذلك بسبب تعدد المواضيع المطروحة في هذه المسلسلات، وتعدد النجوم والمخرجين والرؤى الفنية".

واستطرد في حديثه: "لا أحب متابعة جميع الأعمال الفنية في رمضان، وأفضل انتقاء الأعمال التي سأتابعها بعد انتهاء الموسم الرمضاني على المنصات الإلكترونية، دون إعلانات".

جزء ثانٍ من "غرفة 207"

وتطرق مكرم للحديث عن تجربته في مسلسل "غرفة 207" والنجاح الكبير الذي حققه مؤخرا؛ قائلا: "تجربتي في المسلسل كانت أكثر من رائعة ومختلفة، ويوجد جزء ثان على حد علمي من العمل، وهو الآن في مرحلة الكتابة".

وأشار إلى أن المسلسل الذي أخرجه محمد بكير، مقتبس من رواية "سر الغرفة 207" للكاتب أحمد خالد توفيق، وقام ببطولته محمد فراج، وريهام عبد الغفور، وناردين فرج، وكامل الباشا، ويوسف عثمان، ومريم الخشت.

بين الكوميديا والأكشن

وكشف مكرم عن كواليس أعماله المقبلة، بالقول: "أشارك في فيلمين هما (حياة أو موت) وهو اسم مؤقت للعمل، من بطولة أحمد حاتم وفريال يوسف، ودياموند بو عبود وعدد كبير من نجوم لبنان، وتدور أحداثه في إطار أكشن".

الفيلم الثاني هو "ساعة إجابة"، من بطولة نجلاء بدر، وسوسن بدر، وشريف سلامة، وانتصار، وفراس سعيد، وأيتن عامر، وسليم مصطفى، وهو فكرة أحمد شيكو وتأليف ورشة كتابة ورق عنب، ومن إخراج مصطفى أبو سيف.

وعن أحداث الفيلم، فقد اكتفى بالقول إنها "تدور في إطار كوميدي اجتماعي".

"أسرتي وقطتي والزرع ثم أصدقائي"

وعن هواياته في حالة عدم وجود تصوير، ختم مكرم حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية"، قائلا: "حينما لا أكون مرتبطا بتصوير أحد أعمالي الجديدة، أقضي معظم وقتي في الاهتمام بأسرتي، وقطتي، وتنسيق وري الزرع بمنزلي، ثم مقابلة الأصدقاء، وإذا تبقى لدي وقت أشغله بالقراءة".