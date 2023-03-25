ولم تستطع أليس مونفريز، من محطة "نيو أديلايد 9"، التوقف عن الضحك بعد أن واجه ضيفها بعض الصعوبات الفنية خلال اتصال عبر "زووم".

واختار مارك بورليس، من الجمعية الملكية للسيارات، عن طريق الخطأ، صورة جعلته يبدو كما لو كان يرتدي قبعة مصغرة على شكل بيتزا، خلال نشرة الأخبار.

وحاول الضيف اختيار "فلتر" يخفي خلفيته ويجعلها ضبابية، لكنه لم يعرف كيف يحقق ذلك، فاختار صورة لفتاة تغسل سيارة بالخطأ ووضعها كخلفية.

وعندما وضع قبعة "البيتزا" على رأسه، انفجرت المذيعة بالضحك ولم تستطع تدارك نفسها.

وشارك بورليس بالضحك وبعد ملاحظة القبعة وقال: "سأقوم بتسجيل الخروج وأعود فورا".

ونشرت المذيعة الفيديو على حسابها، وكتبت "لا زلت أضحك".