وظهر نجل ترودو الأكبر كزافييه دون حذاء ومرتديا جوارب متسخة، خلال استقبال بايدن وزوجته جيل في منزل والديه.

ومن الغريب أن كافة أفراد أسرة ترودو، بمن فيهم رئيس الوزراء الكندي، كانوا يرتدون جميعا أحذيتهم في الصورة باستثناء نجله، الأمر الذي أثار انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب أحد الحسابات: "هل هذا هو الابن الأكبر لجاستن ترودو، هل أيقظه أحدهم للتو وأخبره أن يرتدي ملابسه لأن الرئيس قادم قميص مجعد وجوارب قذرة. يا لها من طريقة جيدة لتمثيل كندا".

وغرد حساب آخر مستنكرا: "هكذا استقبل نجل ترودو الرئيس الأميركي في أوتاوا!".

وقال حساب آخر على "تويتر" ساخرا من الصورة: "حسنا، هذا لطيف، خاصة الجوارب الداخلية المناسبة لنجل ترودو الأكبر، واصلي أدائك الجيد يا كندا".

والسبت، أعلن الرئيس الأميركي أن بلاده وكندا تعتزمان مواصلة الضغط على روسيا عبر فرض عقوبات "تاريخية" غير مسبوقة.

وقال بايدن في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو: "نعتزم مواصلة الضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بواسطة العقوبات التاريخية والرسوم".

وتعهد بايدن بمواصلة تقديم المساعدات الإنسانية والعسكرية لأوكرانيا.