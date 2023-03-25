الدورة تقام في مركز شباب كفر عبد المؤمن وكان لافتا أنه يتم بث المباريات مباشرة وبشكل محترف عبر قناة المركز على فيسبوك، مصحوبة بتحليلات لنسبة الاستحواذ والإنذارات وحالات الطرد والتبديلات، مثلما يحدث في بث المباريات الكبرى، المحلية والدولية.

وقد أثارت الصور التي تم التقاطها من الدورة الرمضانية حالة كبيرة من الجدل والاحتفاء على منصات التواصل الاجتماعي، وإشادات بمستوى التنظيم المحترف بأقل الإمكانيات.

معلق المباريات والمسؤول بالدورة الرمضانية لكفر عبد المؤمن، عمرو شبانة، كشف التفاصيل لموقع "سكاي نيوز عربية" قائلا:

تم الاستعانة بتقنية الفار في المباراة النهائية فقط للدورة الرمضانية العام الماضي.

هذا العام وفي وجود راع وفر الدعم المالي تم اتخاذ قرار بتوفير تقنية الفار في جميع مباريات الدورة نظرا لكثرة المشاكل بين الفرق المشاركة والاعتراضات على قرارات الحكام.

تم الاستعانة بنجار صمم الصندوق الخشبي لجهاز الفار وطلائه باللون الأسود وكتابة كلمة VAR عليه.

نظرا لعدم وجود الوفرة المالية الكبيرة فقد تم الاستعانة بأربعة هواتف محمولة حديثة لتصوير جميع جوانب ملعب المباراة وهذه الهواتف موصلة بجهازين لاب توب داخل صندوق الفار.

تم الاستعانة بمهندس متخصص في الإلكترونيات دوره الإشراف على "صندوق الفار" وإعادة اللقطات المطلوبة للحكام.

الحكم المشرف على الدورة معتمد من اتحاد الكرة وهو المسؤول عن توفير الحكام المعتمدين للمباريات، وكل مباراة يديرها حكم رئيس وحكمان للراية وحكم رابع للفار.

أيضا تم شراء لوحة إلكترونية للتبديلات واشتراط ترقيم قمصان لاعبي كل الفرق المشاركة لتسهيل التبديلات.

الدورة يشارك فيها 24 فريقا مقسمة على 8 مجموعات كل مجموعة 3 فرق من قرى مركز دكرنس بالدقهلية.

يصعد الفريق الأول والثاني من كل مجموعة حتى دور ال 16 فتكون المباريات إقصائية وتستمر الدورة حتى تحديد الفريق الأول الفائز بالدورة والوصيف له.

أقيم يوم الافتتاح بمباراة واحدة في أول أيام رمضان بينما بعد ذلك تقام مباراتين كل يوم حتى انتهاء الدورة.

في يوم الافتتاح تم تسليم كأس مقلدة لبطولة أمم أفريقيا للفريق الفائز، بينما نهائي الدورة سيشهد تسليم كأس مقلدة للبريميرليغ للفريق الفائز بها إضافة لمكافأة مالية قدرها 15 ألف جنيه مقسمة على الفريق الأول والثاني.