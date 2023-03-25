انتقد وزير التربية التونسي، الجمعة، بشدة مسلسلاً تلفزيونياً بدأ عرضه أخيراً لمناسبة حلول شهر رمضان، معتبراً أنه "يسيء" إلى النظام التعليمي في تونس وإلى التلاميذ، فيما تقدّم محاميان بطلب إلى المحكمة لوقف بثه.