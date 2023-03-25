وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن الطيران في منطقة الاضطرابات الجوية تسبب بإصابة 10 أشخاص على الأقل، كانوا على متن رحلة من لواندا إلى لشبونة، يوم الخميس.

وفي الفيديو تظهر آثار تناثر الطعام في ممر الركاب بالطائرة التي تديرها شركة "تاغ أنغولا إيرلاينز"، بالإضافة إلى شقوق في أماكن تخزين الحقائب.

وأصيب 10 أشخاص من بينهم اثنان من أفراد طاقم الطائرة، تلقوا الرعاية الطبية في مطار لشبونة.

وذكرت وسائل إعلام برتغالية أن العديد من الركاب ظهرت عليهم أعراض القلق.

جدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قد حظر طائرات شركة "تاغ أنغولا إيرلاينز" من دخول المجال الجوي الأوروبي في يوليو 2007 بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة، وتم رفع الحظر بالكامل في أبريل 2019، بعد عدد من التخفيفات الجزئية.