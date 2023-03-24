وقالت والدة الطالب، كاثرين ويبستر، إنها تلقت رسالة نصية من ابنها برادي تقول "لا أعرف ماذا أفعل"، مرفقة بصورة له وعلى فمه شريطا لاصقا.

نشرت الأم الصورة على فيسبوك لتسليط الضوء على ما اقترفته المعلمة.

واستقالت المعلمة على أثر الحادثة من وظيفتها، وسط أنباء تحدثت عن تجريدها من تأشيرتها، مما يعني أنها لن تكون قادرة على العمل في الولايات المتحدة.

وقالت الأم إنها "لم تتلق بريدا إلكترونيا من المعلمة، التي يقال إنها نفذت ذات العقوبة على 3 طلاب على الأقل".

وأضافت أن معلمين آخرين شهدوا أن برادي يتعامل بشكل جيد مع الآخرين لكنه يميل للتحدث كثيرا، الأمر الذي نعمل على معالجته معا بشكل متعاون.

وتابعت: "الفرق أن تلك المعلمة قررت حل المشكلة بطريقتها دون اللجوء إلى أحد".