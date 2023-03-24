ورصد سيرو وهو يركض عبر حي جوانججين في سول وسط حركة مرور كثيفة، وبين أزقة الأحياء السكنية.

تمت الاستعانة برجال الإطفاء الذين تمكنوا من إعادته إلى حديقة الحيوان التي هرب منها شرق سول.

ووفقا لمركز الإطفاء في جوانججين، تلقى الضباط التقرير الأول في الساعة 3:43 بعد الظهر، حول حمار وحشي يتجول بحرية حول المنطقة.

قال مسؤول من المحطة لشبكة "سي إن إن" إن عمال الإطفاء تمكنوا من محاصرة الحيوان بانتظار وصول المسؤولين في الحديقة.

ووصل فريق أرسلته حديقة الحيوان بعد حوالي نصف ساعة لإعطائه سبع جرعات من مرخيات العضلات التي أدت في النهاية إلى تهدئته، ثم تم إرجاعه على متن سيارة إلى الحديقة.