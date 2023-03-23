كشف مسؤول حكومي مصري لموقع "سكاي نيوز عربية" عن خطة للتوسع في تربية وإنتاج فطر عيش الغراب المحاري كبروتين غذائي مهم "ليس بديلا للحوم والبروتين الحيواني بقدر ما يكون مساعدا لتخفيف الضغوط الاقتصادية".