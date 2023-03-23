سيصوم المسلمون في الدول العربية نحو 15 ساعة يوميا في المتوسط، لكن يتفاوت عدد ساعات الصيام في الشهر الكريم بين دولة وأخرى وفق خطوط الطول والعرض وموقع كل دولة من خط الاستواء.