• مسلسل "حضرة العمدة" من تأليف الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب، وبطولة: روبي، أحمد رزق، سميحة أيوب، صلاح عبدالله، محمود عبد المغني، وفاء عامر، إدوارد، بسمة، و آخرون.

• "عملة نادرة" من تأليف مدحت العدل، وإخراج محمد جمال العدل، وبطولة: نيللي كريم، جمال سليمان، كمال أبو رية، أحمد عيد، جومانا مراد.

• رسالة الإمام، إخراج الليث حجو، بطولة: خالد النبوي، نضال الشافعي، خالد القيش.

• "سره الباتع" من تأليف وإخراج خالد يوسف، بطولة: أحمد صلاح السعدني، أحمد فهمي، حنان مطاوع، خالد الصاوي، ويشارك فيه أيضاً الشاعر هشام الجخ كممثل لأول مرة.

• "تحت الوصاية" من تأليف خالد دياب وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير، وبطولة: منى زكي، دياب، نسرين أمين.

• "ستهم" من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وبطولة: روجينا، إياد نصار، جهاد سعد، محمد عبد الحافظ.

• رمضان كريم، من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج سامح عبد العزيز، بطولة: سيد رجب، بيومي فؤاد، سلوى عثمان، صبري فواز، نجلاء بدر، بدرية طلبة.

• علاقة مشروعة، من تأليف سماح حريري، وإخراج خالد مرعي، وبطولة: ياسر جلال، مي عمر، مراد مكرم، بسنت شوقي.

• "الأجهر" من تأليف ورشة كتابة "ملوك"، وإخراج ياسر سامي، وبطولة: عمرو سعد، درة، سيد رجب، خالد زكي، عمرو عبد الجليل.

• "جعفر العمدة" إخراج محمد سامي، وبطولة: محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، مي كساب.

• المداح في موسمه الجديد بعنوان "أسطورة العشق"؛ من تأليف: أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج، وبطولة: حمادة هلال، هبة مجدي، يسرا اللوزي.

• سوق الكانتو من تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنياوي، بطولة: أمير كرارة، مي عز الدين، فتحي عبد الوهاب.

• بابا المجال، من تأليف وإخراج أحمد خالد موسى، بطولة: مصطفى شعبان، باسم سمرة، سوسن بدر، ويعرض على النهار.

• ليل- أم البنات من تأليف رانيا عاطف، إخراج عبد العزيز حشاد، وبطولة: سهير رمزي، ناصر سيف، فريال يوسف، محمد عبد الجواد.

• ضرب نار، من تأليف ناصر عبد الرحمن، إخراج مصطفى فكري، وبطولة: ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضي، ماجد المصري.

• تلت التلاتة، من تأليف هبة الحسيني، وإخراج حسن صالح، بطولة: غادة عبد الرازق، أحمد مجدي، مي سليم.

• "الصفارة"، من تأليف: سارة هجرس، شريف عبد الفتاح، وعبد الرحمن جاويش، بطولة: أحمد أمين، طه دسوقي، آية سماحة، حاتم صلاح.

• جت سليمة، من تأليف كريم يوسف وأشرف نصر وسامح جمال وندى عزت، وإخراج إسلام خيري، بطولة: دنيا سمير غانم محمد سلام، خالد الصاوي، سامي مغاوري، شيرين.

• الحاج إكس لانس، من تأليف ورشة "بلاك هورس"، إخراج إبرام نشأت، بطولة: محمد سعد، شيرين، ويزو، حسن عبد الفتاح.

• الكبير، من تأليف مجموعة من الكتاب تحت إشراف مصطفى صقر ومحمد عز الدين، إخراج أحمد الجندي، بطولة: أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، حسين أبو حجاج.

• كشف مستعجل، من تأليف: إيهاب بليبل، وإخراج شادي الرملي، بطولة: مصطفى خاطر، محمد عبد الرحمن، هنادي مهنا.

• الكتيبة 101، من تأليف إياد صلاح، وإخراج محمد سلامة، بطولة: عمرو يوسف، آسر ياسين، فتحي عبد الوهاب.

• حرب، من تأليف هاني سرحان، وإخراج أحمد جلال، وبطولة أحمد السقا، ومحمد فراج.

• الصندوق، من تأليف: مصطفى صقر، وإخراج مروان عبد المنعم، بطولة: أحمد داش، هدى المفتي، علي قاسم، سماح أنور.

• رشيد، من تأليف: وسام صبري، وإخراج مي ممدوح، بطولة: محمد ممدوح، ريهام عبد الغفور، خالد كمال، محمد داش، صلاح عبد الله.

• وعود سخية، من تأليف أحمد صبحي، وإخراج أحمد حسن، بطولة: حنان مطاوع، عبير صبري، نضال الشافعي، سماح أنور.

• تغيير جو، من تأليف منى الشيمي، ومجدي أمين، وإخراج مريم أبو عوف، بطولة: منة شلبي، إياد نصار، ميرفت أمين، شيرين، صالح بكري.

• جميلة، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبد العزيز، بطولة: ريهام حجاج، سوسن بدر.

• مذكرات زوجـ عن رواية للكاتب أحمد بهجت، تأليف سليمان عبد المالك، إخراج تامر نادي، بطولة: طارق لطفي، عائشة بن أحمد، خالد الصاوي، إدوارد.

• "الهرشة السابعة"؛ من تأليف: ورشة "سرد" مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي، بطولة: أمينة خليل، محمد شاهين، علي قاسم.

• كامل العدد، من تأليف يسر طاهر ورنا أبو الريش، وإخراج خالد الحلفاوي، بطولة: دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، أحمد جمال سعيد.

• 1000 حمد الله عَ السلامة، من تأليف محمد ذو الفقار، وإخراج عمرو صلاح، بطولة: يسرا، آدم الشرقاوي.