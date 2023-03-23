وقال الممثل السوري ميلاد يوسف في حوار خاص بموقع "سكاي نيوز عربية إن الدراما العربية توسعت هذا العام وانتقلت من القصص الفردية نحو معالجة أوسع من خلال طرح مواضيع الصراعات في المجتمعات.

وقال يوسف إن الإعلان الترويجي "البوستر" الرسمي لشخصيّة "حمزة" الّذي نشره على صفحته الخاصة مؤخرا، يجسّد شخصيته ضمن أحداث المسلسل الرمضاني المُنتظر "العربجي" طيلة شهر رمضان المبارك.

وكشف الممثل الشاب لموقع "سكاي نيوز عربية " عن أحد أعماله الرمضانية، الذي سيحمل اسم "ليلة السقوط"، وهو عمل عربي مشترك سوري عراقي مصري ومن إخراج ناجي طعمة، يناقش مرحلة دخول داعش إلى الموصل العراقية عام 2018.

وتحدث يوسف عن المسلسل الرمضاني "العربجي":

لا ينتمي هذا المسلسل للبيئة الشامية إنما هو قصة من هذه البيئة قدم بشكل جديد وبقالب حديث.

في هذا المسلسل الديكور مختلف وغير تقليدي وكذلك الملابس والأزياء.

تم تصوير "العربجي" في الشام القديمة حيث تم إنشاء بناء مدينة كاملة له.

من تأليف عثمان جحى ومؤيد النابلسي، وإخراج سيف السبيعي، وإنتاج غولدن لاين.

ماذا عن المنصات والتلفزيون؟

ووصف الممثل الشاب أن "المنصات حالة جديدة وخاصة وتهم شريحة واسعة من الشباب العربي كما يبقى للتلفزيون جمهوره.

وختم: "تعطي المنصات حرية أكبر في طرح الأفكار الجديدة وتتميز عن التلفزيون بالجرأة لأن هذا الأخير يتوجه إلى جمهور عائلي".