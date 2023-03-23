ويتنافس صناع الدراما المغاربة في السباق الرمضاني هذه السنة بأعمال متنوعة تتطرق لقضايا وموضوعات تنهل من صلب الواقع والتي يجسد أدوارها نجوم الشاشة المغربية إلى جانب وجوه جديدة.

فما هي أبرز الأعمال الدرامية المغربية لرمضان 2023؟

"المكتوب" و"طريق الورد"

تعود القناة الثانية هذه السنة بالجزء الثاني من المسلسل الدرامي "المكتوب" والذي حقق أعلى نسب مشاهدة خلال رمضان 2022 .

وتدور أحداث الجزء الثاني من العمل الدرامي الرمضاني الذي سيعرض على الساعة الثامنة مساء و15 دقيقة بالتوقيت المحلي، حول الصراعات المستمرة بين عائلة المعطاوي وعائلة المغنية الشعبية حليمة خاصة بعد وفاة عمر (رب أسرة المعطاوي) .

المسلسل من إخراج علاء كعبون وتأليف فاتن اليوسفي وبطولة دنيا بوطازوت ومريم الزعيمي وهند بنجبارة وربيع القاطي وأنس الحمدوشي وسكينة درابيل .

كما تعرض القناة الثانية مسلسل "طريق الورد" الذي يحكي قصة شابة قروية عاشقة للورد تواجه مشكلات عائلية اضطرتها للهجرة إلى المدينة بحثا عن مستقبل أفضل لكنها ستواجه عدد من الصعاب والتحديات .

العمل الدرامي الذي يعرض كل خميس في 10 ليلا من إخراج هشام الجباري وبطولة السعدية لذيب وصباح بنشويخ وندى هيداوي وناصر أقباب ومنصور بدري .



"كاينة ظروف" و "غدر الزمان"

وتضم شبكة البرامج على "القناة الأولى" عدد من المسلسلات الدرامية من بينها مسلسل "كاينة ظروف" الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي حول قصة ثلاث نساء غادرن السجن ويحاولن الاندماج داخل المجتمع بالرغم من الصعوبات التي ستواجههن .

المسلسل يعرض يوميا في منصف الليل و20 دقيقة ومن إخراج إدريس الروخ وتأليف بشرى ملاك وبطولة راوية وسامية أقريو وابتسام العروسي وعبد النبي البنيوي وهاجر المصدوقي وعبد الرحيم المنياري .

ومن الأعمال الدرامية المبرمجة في شهر رمضان على "القناة الأولى" مسلسل "غدر الزمان" وهو يحكي قصة مهندس معماري يتمكن من الفوز بمناقصة كبيرة تتزامن مع علمه بمرض والدته التي تحتاج عملية زرع للنخاع الشوكي ليقرر التبرع لها، غير أن سيتفاجأ بعدم مطابقة نتائج تحليله مع والدته التي ستتوفى قبل أن تخبره الحقيقة .

مسلسل "غدر الزمان" سيعرض من الاثنين إلى الخميس على الساعة العاشرة ليلا وعشر دقائق، ومن إخراج ياسين فنان وبطولة منى فتو وسعد موفق وسلوى زرهان وجميلة الهوني ومهدي فولان ومنصور بدري .

وفي القنوات العربية تعرض قناة "أم.بي.سي 5" الجزء الخامس من مسلسل "سلمات أبو البنات" الذي حقق نسب مشاهدة عالية خلال المواسم السابقة، وتدور أحداث المسلسل حول عائلة سلمات الأب الذي تفرغ بعد حصوله على التقاعد لمتابعة شؤون بناته الثلاث

هذا العمل من بطولة محمد خيي والسعدية لديب وفاطمة الزهراء بلدي وسلمى صلاح الدين وعمر لطفي، وأخرين، وهو من إخراج هشام الجباري .



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