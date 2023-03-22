تُعرض لمدة أسبوع في إسرائيل، أقدم مخطوطة شبه كاملة للكتاب المقدس اليهودي معروفة حتى الآن، وقد قُدّمت لوسائل الإعلام في تل أبيب، الأربعاء، وسيتاح للجمهور مشاهدتها قبل طرحها للبيع في مزاد علني في نيويورك في مايو المقبل.