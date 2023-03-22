زيادة مفاجئة

وأثارت الزيادة المفاجئة في الأسعار استياء وسط المواطنين، الذين عبر العديد منهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن امتعاضهم من استمرار مسلسل الارتفاع في الأسعار، مطالبين بضرورة تدخل الحكومة من جديد من أجل وقف الارتفاعات المتتالية.

وبسبب توالي ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية التي ازدادت بشكل صاروخي، شكى مواطنون مغاربة من استمرار الارتفاع الكبير للأسعار في شهر رمضان، الذي يعرف طلبا متزايدا على المواد الأساسية.

ويطالب المواطنون المسؤولين بالتدخل، عبر إيجاد حلول عاجلة لمشكلة غلاء الأسعار، التي تثقل كاهل عدد كبير من ذوي الدخل المحدود.

البصل يحتل الصدارة

ووصل سعر الطماطم إلى دولار ونصف للكيلوغرام، فيما تربع ثمن البصل على قائمة الأسعار المرتفعة بينما بلغ سعر البطاطا دولارا، فيما ارتفع سعر الفلفل من دولار ونصف للكيلو غرام إلى 2 دولار ، فيما بلغ سعر الفاصوليا إلى 3 دولارات.

وفي هذا السياق، أكد خبراء في الاستهلاك أنه بسبب توالي الزيادات في أثمان الخضار والفواكه، سيكون أمر اقتناء المواد الأساسية صعبا على البعض خلال رمضان.

وأكدت ليلى هني، عن جمعية المستهلك في اتصال مع "موقع سكتي نيوز عربية"، أن ارتفاع أسعار الخضار والفواكه قبل دخول شهر رمصان بيومين أو يوم واحد غير منطقي.

وأما الدكتور نبيل قليعي، الأمين العام لجمعية حماية وتوجيه المستهلك فقال في اتصال مع موقع "سكاي نيوز عربية"، أنه "مع اقتراب شهر رمضان المبارك، شهد المستهلك المغربي عودة لارتفاع أسعار عدد من المواد الغذائية خصوصا الخضار واللحوم، مما يعيد مشاعر الاحتقان الاجتماعي والنفسي إزاء الموجة الجديدة لغلاء الأسعار خاصة في بداية هذا الشهر الكريم".

مطالب بتدخل الحكومة

وأوضح قليعي، أنه مع لا حديث في مواقع التواصل والمجالس الخاصة والعائلية للمواطنين سوى عن هذا الارتفاع الجديد للأسعار في خاصة الزيادة الكبيرة التي شهدتها أثمان البصل والطماطم والفواكه و الأسماك بمختلف أنواعها.

ومن جهته، قال علي لطفي الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل في اتصال هاتفي مع "موقع سكاي نيوز عربية"، أن هذه الزيادات تستهدف جيوب الفئات الشعبية وفي مقدمتها الطبقة العاملة والفقراء.

ونبه لطفي الحكومة إلى هذه الزيادات في الخضر والفواكه والمواد الأساسية.

كما شدد لطفي بدوره على ضرورة التدخل الحكومي لوقف ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية والخدمات.