وقال مركز الفلك الدولي في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع "تويتر" إن أول صورة لهلال شهر رمصان، التقطت صباح الأربعاء من العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وأوضح: "وقت التصوير الأربعاء 22 مارس 2023م الساعة 08:15 صباحا بتوقيت الإمارات".

وفي تغريدة ثانية، نشر المركز صورة أوضح لهلال شهر رمضان.

وقال المركز: "صورة أوضح لهلال شهر رمضان المبارك كما تم التقاطها قبل قليل من أبوظبي، بواسطة مرصد الختم الفلكي التابع لمركز الفلك الدولي".

وتابع: "وقت التصوير الأربعاء 22 مارس 2023م الساعة 10:30 صباحا بتوقيت الإمارات. بعد القمر عن الشمس 8.2 درجة".

وأضاف: "وهي أوضح بسبب ازدياد بعد القمر عن الشمس وعن الأفق".

وكانت دول عربية مثل السعودية والإمارات والكويت ومصر قد أعلنت أن الأربعاء هو المتمم لشهر شعبان، وأن الخميس هو الأول من رمضان بعد تعذر رؤية هلال الشهر الفضيل.

وقال مدير مركز الفلك الدولي، محمد شوكت عودة، في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية":