نشر مركز الفلك الدولي، الأربعاء، أول صور لهلال شهر رمضان الذي يبدأ غدا الخميس في عدد من الدول العربية والإسلامية، فما أهمية تلك الصورة؟.
وقال مركز الفلك الدولي في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع "تويتر" إن أول صورة لهلال شهر رمصان، التقطت صباح الأربعاء من العاصمة الإماراتية أبوظبي.
وأوضح: "وقت التصوير الأربعاء 22 مارس 2023م الساعة 08:15 صباحا بتوقيت الإمارات".
وفي تغريدة ثانية، نشر المركز صورة أوضح لهلال شهر رمضان.
وقال المركز: "صورة أوضح لهلال شهر رمضان المبارك كما تم التقاطها قبل قليل من أبوظبي، بواسطة مرصد الختم الفلكي التابع لمركز الفلك الدولي".
وتابع: "وقت التصوير الأربعاء 22 مارس 2023م الساعة 10:30 صباحا بتوقيت الإمارات. بعد القمر عن الشمس 8.2 درجة".
وأضاف: "وهي أوضح بسبب ازدياد بعد القمر عن الشمس وعن الأفق".
وكانت دول عربية مثل السعودية والإمارات والكويت ومصر قد أعلنت أن الأربعاء هو المتمم لشهر شعبان، وأن الخميس هو الأول من رمضان بعد تعذر رؤية هلال الشهر الفضيل.
وقال مدير مركز الفلك الدولي، محمد شوكت عودة، في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية":
- الثلاثاء كان 29 شعبان في العديد من الدول العربية والإسلامية.
- اليوم الأربعاء هو 29 شعبان في 14 دولة إسلامية أخرى مثل إندونيسيا وباكستان، وبالتالي هذه الدول تتحرى الهلال اليوم، وقد يبدأ رمضان في هذه الدول الخميس أو الجمعة وفقا لرؤية الهلال.
- الأجهزة المتقدمة لدى المركز كانت قادرة على رؤية الهلال في النهار.
- إمكانية رؤية هلال رمضان، مساء الثلاثاء، كانت مستحيلة، في كل دول العالم الإسلامي، لأن القمر غرب قبل الشمس وقتها.
- أشرقت الشمس في الإمارات اليوم عند الساعة 6: 22 دقيقة صباحا (بالتوقيت المحلي) وأشرق بعدها القمر عند الساعة 6 و51 دقيقة، ويظل موجودا في النهار لكن بسبب ضوء الشمس لا نتمكن من رؤيته بالعين المجردة، أما الأجهزة فترصده.