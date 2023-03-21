أعلنت المملكة العربية السعودية تعذر رؤية هلال شهر رمضان مساء الثلاثاء، ليكون الأربعاء مكمل شعبان، والخميس الأول من رمضان.
- وكانت المحكمة العليا في السعودية، قد دعت عموم المسلمين في المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان، مساء الثلاثاء، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".
- وأعلنت وكالة أنباء الإمارات، أن الأربعاء المتمم لشهر شعبان، والخميس أول أيام شهر رمضان في الدولة.
- هيئة الرؤية الشرعية الكويتية: تعذر رؤية الهلال في الكويت، والخميس أول أيام شهر رمضان المبارك.
- كما أعلن ديوان الوقف السني في العراق، الخميس، أول أيام شهر رمضان.