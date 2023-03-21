وقام كل من رئيسي الجمهورية والبرلمان العراقيين، بإيقاد شعلة نوروز إيذانا ببدء الاحتفالات بهذا العيد.

وعقدت حلقات الدبكة الكردية التي أدتها فرق الرقص الفلكلورية على منصة المسرح الروماني وسط حضور رسمي وشعبي ودبلوماسي عربي ودولي لافت.

نوروز في العاصمة بغداد

نظمت أمانة بغداد، الإثنين، مهرجان نوروز بغداد الأول برعاية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وبمشاركة حكومية وبرلمانية.

ووفق وكالة الأنباء العراقية، فإن "ممثل رئيس الوزراء مدير مكتبه إحسان العوادي وأمين بغداد ووزير العمل والشؤون الاجتماعية ونواب بغداد، قاموا بإيقاد شعلة نوروز".

فيما أكد أمين بغداد عمار موسى، في كلمة له خلال حفل نوروز بغداد، أن "عيد نوروز هو العيد الذي يحتفل به أبناء شعبنا ولا سيما أخوتنا الكرد لما له من دلالات رمزية، والذي يشير إلى رفض الظلم والاضطهاد للنفس البشرية"، مبينا "إننا نقيم احتفالنا تحت عنوان نوروز بغداد تعبيرا عن الروابط مع أخوتنا الكرد فقدرنا واحد وهدفنا واحد".

وتابع أن "هذا العيد من أسماءه العيد الجديد والذي يكون انطلاق لأمل جديد لبناء عراق حر أبيّ".

نوروز يجمع العراقيين

عن دور هذا العيد في جمع وتوحيد العراقيين، قالت المحامية والناشطة المدنية نوال الإبراهيم، في لقاء مع موقع "سكاي نيوز عربية"، إن "المشهد اليوم بدا كلوحة فسيفسائية جميلة تضم مختلف ألوان الطيف العراقي والعالمي، حيث شهدنا تجمعا ضخما خلال مراسم نوروز، حضره كبار الدبلوماسيين العرب والأجانب، وهو ما يسهم في نقل هذه الصورة التفاعلية المعبرة لمختلف دول العالم عن تعدد العراق وتنوعه القومي والديني والثقافي".

وأضافت الإبراهيم: "مشاركة رئيس البرلمان الحلبوسي وإيقاده شعلة نوروز مع رئيس الجمهورية رشيد، مثلت كذلك صورة معبرة عن التعايش والتكامل بين مختلف المكونات العراقية، وهي خطوة رمزية مهمة لتعميم هذه القيم في بلد تعددي كالعراق".

واختتمت بالقول: "يبقى الحدث الأبرز خلال احتفالات نوروز 2023 فعالية نوروز بغداد، والتي هي سابقة نتمنى أن يتم تعميمها لتطال مختلف المدن العراقية الأخرى، وبما ينعكس إيجابا على اللُحمة الوطنية وتعريف العراقيين بالمناسبات والخصائص الثقافية لمختلف قومياتهم وأثنياتهم".

جدير بالذكر أن الحكومة العراقية كانت قد أعلنت عن عطلة رسمية في البلاد الثلاثاء، بمناسبة عيد نوروز .