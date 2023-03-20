محمد أبو مساعد ناشط في مجال صناعة وتعليم الرماية بالقوس والسهم في غزة منذ 6 أعوام، يقوم هنا لأول مرة بتدريب العشرات من الشباب والشابات من ذوي الهمم على هذه الرياضة، ضمن مبادرة إنسانية أطلقها بهدف الترفيه والتفريغ النفسي عن هذه الشريحة .

يقول محمد أبو مساعد: " بدأنا هذه الحملة واخترنا هذه الشريحة لأنها الأحق ، حتى يأخذوا حقهم في ممارسة هذه الرياضة التي لها جانب كبير في التفريغ الانفعالي وتفريغ الطاقات السلبية "

لم تكن بداية المتدربين هنا على هذه الرياضة سهلةً كما كانوا يعتقدون ، فالرماية بالقوس والسهم تعتبر اختباراً للدقة والقوة والتركيز لكنها بلا شك كانت تجربة ممتعة لهم.

ويقول محمد السنداوي، وهو لاعب من ذوي الهمم: "الصراحة لعبة ممتازة وجريئة ، بدها شوية تركيز ولكنها ممتعة كثيراً".

يروى فرح الأشرم، هو لاعب آخر من ذوي الهمم تجربته الأولى مع هذه الرياضة: " لأول مرة كان توتر ، وكثير حلوة كتجربة لأول مرة فكثير انبسطت".

في عام 1960 أدرجت هذه الرياضة لأصحاب الهمم خلال أول دورة للألعاب البارالمبية في إيطاليا ، ومنذ ذلك الحين أصبحت جزءاً أساسياً من برنامج منافسات الألعاب الأولمبية لهذا الشريحة .

تحفيز ذوي الهمم لتجربة رياضاتٍ جديدة كالرماية باستخدام القوس والسهام، يحرر فيهم كوامن الإرادة لتجاوز الصعاب ويخلق لديهم شعوراً بالمتعة والتحدي.