قصة القطة الأولى تتمثل في قيام عامل بمطعم شهير في منطقة وسط القاهرة بالتخلص منها عندما دخلت صالة المطعم بأن ألقاها في الطريق العام أسفل سيارة مسرعة فقتلتها، وهي الواقعة التي أثارت غضبا كبيرا بعد نشر صور القطة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبعد مطالبات بمقاطعة المطعم اضطرت إدارته لإصدار بيان تبرأت فيه من تصرف هذا العامل الشاب وأنه حديث العمل بالمكان ولا يعرف سياسته، وشددت على اتخاذ اللازم ضده.

ولم يهدئ هذا من الجدل حيث تقدمت سيدة ببلاغ للسلطات ضد المطعم والعامل، وبدورها ألقت السلطات القبض على مرتكب الواقعة وقضت محكمة جنح عابدين بحبسه 6 أشهر وهي أقصى عقوبة ينص عليها القانون في هذه الحالة وفق خبراء في القانون.

وفي ذات السياق ألقت أجهزة الأمن على شاب في منطقة باب الشعرية بوسط القاهرة أيضا بعدما ظهر في مقطع فيديو على "تيك توك" يعذب قطته وتمت إحالته للنيابة العامة التي تحفظت عليه لحين ورود تحريات الشرطة.

هل يحمي القانون المصري الحيوانات؟