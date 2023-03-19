هدف الحملة

وتستهدف الحملة، التي تتزامن مع حلول شهر رمضان، حشد أكبر جهد محلي وإقليمي ودولي للمساهمة في تفعيل برامج مستدامة لمكافحة الجوع والقضاء عليه في إطار مؤسسي مستدام.

إعلان الشيخ محمد بن راشد

كتب الشيخ محمد بن راشد على حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "جرياً على عادتنا السنوية مع تباشير الشهر الفضيل.. نطلق هذا العام بإذن الله مشروع "وقف المليار وجبة" في شهر رمضان المبارك".

"هدفنا توفير مئات الملايين من الوجبات بشكل مستدام لعشرات السنين القادمة عبر هذا الوقف.. صدقة جارية لشعب الإمارات وخير غير منقطع بإذن الله".

"يعاني 828 مليون إنسان من الجوع.. أي شخص من كل عشرة أشخاص في العالم.. وواجبنا الإنساني والأخلاقي والإسلامي وخاصة في شهر الصيام إغاثة الملهوف.. وإطعام الجائع.. والوقف خير دائم بإذن الله.. وقليل دائم خير من كثير منقطع.. وفقنا الله وإياكم لكل خير وحفظ دولتنا من كل شر".

أكد الشيخ محمد بن راشد أن "وقف المليار وجبة رسالة من الإمارات وشعبها للإنسانية في كل مكان في العالم.. رسالتنا الأخلاقية تحتم علينا أن نكون في صدارة الجهد العالمي للقضاء على الجوع ورفع المعاناة عن الإنسان أينما كان".

تنضوي حملة "وقف المليار وجبة"، تحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، المؤسسة الأكبر من نوعها إقليمياً والمعنية بالعمل الإنساني والتنموي في مختلف أنحاء العالم.

تأتي هذه الحملة استكمالاً لحملات إطعام الطعام التي تم إطلاقها بتوجيهات الشيخ محمد بن راشد في الأعوام الثلاثة السابقة:

الحملة الأولى كانت بـ10 ملايين وجبة، وأطلقت في رمضان 2020، كأول وأكبر حراك مجتمعي تضامني لتوفير الدعم الغذائي للمتضررين داخل الدولة من تداعيات أزمة وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

الحملة الثانية كانت بـ100 مليون وجبة، التي أطلقت في رمضان 2021 كأكبر حملة إقليمية لتقديم الدعم الغذائي للمحتاجين في 20 دولة في المنطقة العربية وقارتي إفريقيا وآسيا.

الحملة الثالثة كانت بـ"مليار وجبة" التي أطلقت في رمضان 2022، كأضخم حملة من نوعها إقليمياً بهدف توفير مليار وجبة في 50 دولة، بما يعزز مساهمة الإمارات النوعية في الجهد العالمي للقضاء على الجوع.

تفاصيل الحملة الجديدة

حملة وقف المليار وجبة تعكس فلسفة محمد بن راشد في تحويل فعل العطاء إلى منظومة عمل مستدامة بما يعكس الوجه الحضاري والإنساني لدولة الإمارات.

الحملة تسعى إلى توفير شبكة أمان غذائي للفئات الأقل حظاً حول العالم.

دعم ومساعدة الشرائح الأكثر هشاشة في المجتمعات خاصة ضحايا الكوارث والصراعات والأزمات حول العالم.

تسعى الحملة لإيجاد حلول مستدامة لمشكلة الجوع.

وتدشن حملة "وقف المليار وجبة" في رمضان 2023، والتي تستلهم روح الأحاديث الشريفة، (خياركم من أطعم الطعام)، و (ما آمن بي من بات شبعانَ وجارُه جائعٌ)، و(إِذَا مَاتَ ابنُ آدم انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ، صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أو عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ)، صندوقاً وقفياً لإطعام الطعام بشكل مستدام، ضمن مستهدف رئيس تسعى الحملة من خلاله إلى توفير شبكة أمان غذائي للفئات الأكثر احتياجاً لاسيما في الدول التي تمر بتحديات في مجال توفير الأمن الغذائي، ومضاعفة جهد دولة الإمارات في تعزيز المسعى العالمي للقضاء على الجوع بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لعام 2030 والتي تعد مكافحة الجوع من أهم أهدافها الـ17 التي تتضافر جهود البشرية من أجل تحقيقها.

استدامة العطاء

تستهدف حملة "وقف المليار وجبة" إيجاد حلول مستدامة للتصدي للجوع وأسبابه واحتواء تداعياته، وتنفيذ برامج ومشاريع ومبادرات موجّهة، ضمن خطط منهجية ومستهدفات محددة لمكافحة الجوع ومساندة الفئات الأكثر هشاشة في العالم.

تحدي الجوع عالميا