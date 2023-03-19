وقال رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية هانى أبو الحسن إن "التعاون بين قطاع الصندوق وقناة سكاي نيوز عربية يأتى فى إطار دور القطاع فى تعزيز التعاون مع المؤسسات الإعلامية الكبرى لمد جسور التواصل، وفتح آفاق المشاركة بينها وبين المبدعين والجمهور".

وفي كلمته خلال الحفل، أعرب سفير الاتحاد الأوروبي بمصر، كريستيان بيرجر، عن سعادته لمشاهدة الفيلم الذي كشف عن معلومات مفيدة ، اطلع عليها لأول مرة، مشيدا بمخرج الفيلم وفريق العمل ، وطالب بأن يعرض الفيلم على نطاق واسع داخل مصر وخارجها لأنه "يروي جانبا مهما من تاريخ مصر".

من جانبه، أشاد المتحدث باسم الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد بصناع الفيلم وقناة سكاي نيوز عربية، مؤكدا على أهمية هذه الأعمال التي تبرز دور الحركة الوطنية المصرية والدولة المصرية بمختلف مؤسساتها في الدفاع عن حقوق مصر التاريخية والحفاظ على آثارها وتراثها الحضاري، على حد قوله.

أما الفنان سامح الصريطي والذي شارك في الفيلم بالأداء الصوتي لشحصية سعد زغلول ، فقد أعرب عن سعادته بالمشاركة في هذا العمل، مطالبا بإنتاج المزيد من مثل هذه الأعمال الوثائقية التي تحفظ للأجيال الجديدة تاريخ مصر على مر العصور وتحمي الذاكرة الوطنية من حملات التشويه وتزييف التاريخ.

وقالت الفنانة مادلين طبر إنها سعيدة بهذا العمل الذي استعرض تاريخ الملك الذهبي توت عنخ آمون ، وقالت إن مصر بحاجة لهذا النوع من الأعمال سواء كانت أعمال وثائقية أو درامية

يتناول الفيلم قصة اكتشاف مقبرة الملك الذهبي توت عنخ آمون على يد البريطاني هيوارد كارتر عام 1922.

كما يستعرض مسيرة الملك الشاب وسنوات حكمه التسع، ويجيب على الأسئلة التي أثيرت حول سبب وفاته، وعلاقته بالثورة الدينية التي شهدتها الأسرة الثامنة عشرة، وعودة المعبود آمون.

ويكشف الفيلم لأول مرة النقاب عن الكثير من الوقائع التي صاحبت اكتشاف المقبره، وأسباب الخلاف بين مكتشف المقبرة هيوارد كارتر والحكومة المصرية على خلفية محاولاته الحصول على نصف المقتنيات التي احتوتها المقبرة، ويجيب عن التساؤلات بشأن استيلاء كارتر على عدد من المقتنيات الثمينة بالتعاون مع أسرة اللورد كارنارفون ممول عمليات البحث، كما يعرض للمرة الأولى الرسائل المتبادلة بين الزعيم المصري سعد زغلول وكارتر.

وتم تصويره داخل وادي الملوك في الأقصر وتل العمارنة في المنيا، شارك في الأداء الصوتي للشخصيات النجوم: كمال أبو رية ومحمود قابيل وسامح الصريطي

الفيلم من إنتاج قناة سكاي نيوز عربية وإعداد وإخراج مدير مكتب القناة في القاهرة سمير عمر وتم تصويره داخل وادي الملوك في الأقصر وتل العمارنة في المنيا، شارك في الأداء الصوتي للشخصيات النجوم: كمال أبو رية ومحمود قابيل وسامح الصريطي.