وترصد الناقدة الكويتية، ليلى أحمد، خلال حديثها لموقع "سكاي نيوز عربية"، ما تراه من تطورات في الدراما الخليجية على مستوى الإنتاج والقضايا في السنوات الأخيرة، وكذلك التحديات التي تعيق انتشارها السريع، ومن بينها اختلاف اللهجات.

أبرز مسلسلات الخليج

أهل الدار

دراما اجتماعية كوميدية، تقدم حكاية 4 أشخاص يصطدمون بتحديات التعايش مع أبنائهم، الذي ينتمون إلى جيل مغاير تماما .

دراما اجتماعية كوميدية، تقدم حكاية 4 أشخاص يصطدمون بتحديات التعايش مع أبنائهم، الذي ينتمون إلى جيل مغاير تماما تأليف أحمد الجسمي وبشاير العدلي، ويشارك في التمثيل أحمد الجسمي، ومرعي الحليان، وأحمد الأنصاري، وهدى الغانم .

عزيز الروح

تدور أحداثه في إطار اجتماعي، يناقش المشكلات التي تحدث بين الأسر، مثل الأطماع المادية والغيرة والحسد .

تدور أحداثه في إطار اجتماعي، يناقش المشكلات التي تحدث بين الأسر، مثل الأطماع المادية والغيرة والحسد الأبطال هم محمد المنصور، وحسين المنصور، وهدى الخطيب، وفخرية خميس.

الأبطال هم محمد المنصور، وحسين المنصور، وهدى الخطيب، وفخرية خميس. العمل من تأليف عبد الله حافظ، وإخراج مصطفى رشيد .

حياة لا تشبهني

عمل تاريخي اجتماعي، تدور أحداثه في ثمانينيات القرن الماضي .

عمل تاريخي اجتماعي، تدور أحداثه في ثمانينيات القرن الماضي من تمثيل هبة الدري، وحسين المهدي، وتأليف أنفال الدويسان، وإخراج عبد الله التركماني .

بيت القصيد

من الأعمال الإماراتية التي تتناول دراما تاريخية .

من الأعمال الإماراتية التي تتناول دراما تاريخية تأليف عبد الله صالح، وإخراج باسم شعبو، ويشارك في تمثيله مرعي الحليان، وفاطمة الحوسني، وإبراهيم سالم، وسعيد الهرش، وعبد الله بن حيدر، وعادل عبد الحمراء .

النكران

تدور أحداثه في إطار درامي مشوق، ويقدم عدة قصص إنسانية، منها ما يخص الصراع الذي يعيشه الإنسان مع أقرب الناس إليه .

تدور أحداثه في إطار درامي مشوق، ويقدم عدة قصص إنسانية، منها ما يخص الصراع الذي يعيشه الإنسان مع أقرب الناس إليه تأليف محمد جمال، وإخراج خالد جمال، ويشارك في التمثيل داوود حسين وباسمه حمادة .

قرة عينيك

مسلسل اجتماعي في إطار كوميدي، عن امرأة تحبس ظلما لمدة 30 عاما، قبل أن تظهر براءتها .

مسلسل اجتماعي في إطار كوميدي، عن امرأة تحبس ظلما لمدة 30 عاما، قبل أن تظهر براءتها تأليف محمد شمس وعلي شمس، وإخراج سعود بوعبيد، ويشارك في التمثيل حياة الفهد، بشير الغنيم، وسعاد علي .

مجاريح

من نوعية مسلسلات الدراما الاجتماعية التي تركز على المرأة، إذ يعرض مشكلات مجموعة كبيرة من النساء في ضوء أحداث تشويقية .

من نوعية مسلسلات الدراما الاجتماعية التي تركز على المرأة، إذ يعرض مشكلات مجموعة كبيرة من النساء في ضوء أحداث تشويقية تأليف جمال سالم، وإخراج عيسى دياب، وتمثيل سعاد عبد الله، وأسمهان توفيق، وعبد الإمام عبد الله .

البوشية

من نوعية الدراما الاجتماعية أيضا، ويناقش العلاقات المعقدة بين الأسر الثرية والمكافحة .

من نوعية الدراما الاجتماعية أيضا، ويناقش العلاقات المعقدة بين الأسر الثرية والمكافحة تأليف فايز العامر، وإخراج حسين أبل، ويشارك في التمثيل مريم الصالح، وسلمى سالم، وعبد الرحمن العقل، وجاسم النبهان .

الطريق للانتشار الأوسع

"تطورات ملحوظة في الدراما الخليجية خلال السنوات الأخيرة".. الناقدة الكويتية ليلى أحمد

الناقدة الكويتية توقعت "موسما حافلا للدراما الخليجية خلال رمضان 2023"، وأن "تنال الأعمال المتنوعة إعجاب المتابعين". وتقول: