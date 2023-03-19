قال مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر، إن "مبادرات الأخوة الانسانية، وبناء دور عبادة مستقلة لغير المسلمين لأداء شعائرهم، مع الحفاظ على هوية كل دين وخصوصيته واستقلاليته؛ لا يعد دمجا للأديان"، مشيرا إلى أنه "جائز شرعا".