مشاهد مخيفة وثقتها عدسة الكاميرا، ظهر فيها "طوفان" من ملايين الأسماك النافقة، وهي تغطي بالكامل سطح المياه في نهر بأستراليا، فيما بدا وكأنه مقطع من فيلم خيال علمي.