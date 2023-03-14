وكرم حاكم الشارقة الشيخ سلطان بن محمد القاسمي في الافتتاح الممثل البحريني محمد ياسين بـ"جائزة الشارقة للإبداع المسرحي العربي" كما كرم من المحليين الفنان الإماراتي عادل بن سفيان.

تتنافس على جوائز أيام الشارقة المسرحية ثمانية عروض محلية كما يشمل البرنامج الممتد حتى 20 مارس ثلاثة عروض على الهامش لجمعية دبا الفجيرة للثقافة والفنون والمسرح، ومسرح دبي الأهلي، ومسرح رأس الخيمة.

ويشمل البرنامج أيضا عرض اثنين من عروض الدورة التاسعة لمهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة وهما العمل الفائز بجائزة أفضل عرض (الآنسة جوليا) للمخرجة دينا بدر والعمل الفائز بجائزة أفضل إخراج (فشل عرض مسرحي) للمخرج يوسف المغني.

وتتشكل لجنة التحكيم برئاسة الناقد والكاتب اللبناني مشهور مصطفى، وعضوية مهندس الديكور الإماراتي وليد الزعابي، والمخرج الأردني محمد خير الرفاعي، والمخرج المصري عادل حسان، والكاتبة المصرية رشا عبد المنعم.

وبالتوازي مع العروض يقام الثلاثاء ملتقى فكري بعنوان (المسرح والبيئة) بمشاركة باحثين ومسرحيين من الإمارات ومصر والمغرب والسودان وتونس ولبنان.