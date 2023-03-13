شهد حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2023 لحظات مميزة وطريفة، نقدم أبرزها في هذا التقرير.
- لقاء صديقين قديمين: كان حفل يوم الأحد فرصة للممثل كي هوي كوان للقاء صديقه القديم هاريسون فورد، بعدما مثلا معا في "Indiana Jones" و"Temple of Doom" قبل نحو عقدين من الزمن، حينها كان كي ما يزال طفلا. وبعد فوز الأخير بجائزة أفضل ممثل مساعد، صعد هوي كوان بحماس إلى المسرح وكان مشهد احتضان فورد مؤثرا، بعدما قدم له الجائزة.
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لادي غاغا بدون ماكياج: حرصت لادي غاغا على الغناء بدون ماكياج، كما ارتدت سروال جينز وقميصا عاديين. وكان مظهر غاغا مختلفا هذه المرة، خاصة وأنها تحرص دائما على ارتداء ملابس فاخرة.
- دعابة هيو غرانت: لاقت دعابة الممثل البريطاني هيو غرانت تفاعلا كبيرا من الجمهور في مسرح دولبي. وعند تقديم جائزة أفضل تصميم إنتاجي، قال غرانت إن الممثلة آندي ماكدويل "ما تزال مذهلة"، وبعدها أضاف أنها كانت تستخدم مرطبا كل يوم في حياتها، مبرزا "هنا تظهر الأهمية الحيوية للمرطب".
- إشادة جون ترافولتا: عند تقديمه تكريما لشخصيات هوليوود الذين لقوا حتفهم العام الماضي، قدم جون ترافولتا إشادة عاطفية لنجمة "Grease"، أوليفيا نيوتن جون. وفي هذا الصدد قال: "نظل مخلصين لك بشكل ميؤوس منه"، في إشارة إلى أغنيتها الشهيرة.
- الصفعة: احتفى المذيع الساخر جيمي كيمل الذي قدم حفل توزيع جوائز الأوسكار لثالث مرة اليوم الاثنين بعودة الجمهور إلى دور السينما بعد جائحة كوفيد-19، كما تحدث عن الصفعة، التي كانت حديث العالم في حفل السنة الماضية. وافتتح كيمل الحفل الخامس والتسعين من جوائز الأوسكار بمناجاة فردية حث خلالها مازحا الحاضرين من النجوم في مسرح دولبي على التأدب في إشارة إلى صفعة سميث لكريس روك في 2022.
- حمار على خشبة المسرح: أدخل كيمل حمارا إلى خشبة المسرح، وقد أشار إلى أن هذا الحمار الذي يدعى جيني، هو الذي شارك في فيلم The Banshees of Inisherin.
- دب على المسرح: قدمت النجمة إليزابيث بانكس جائزة الأوسكار لأفضل تأثيرات بصرية، مرفوقة بشخص يرتدي زي دب ضخم، في إشارة منها إلى الدب الذي ظهر في فيلم "Cocaine Bear"، الذي أخرجته مؤخرا.