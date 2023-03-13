لادي غاغا بدون ماكياج: حرصت لادي غاغا على الغناء بدون ماكياج، كما ارتدت سروال جينز وقميصا عاديين. وكان مظهر غاغا مختلفا هذه المرة، خاصة وأنها تحرص دائما على ارتداء ملابس فاخرة.