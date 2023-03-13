لكن كان هؤلاء 5 فائزين و4 خاسرين لفتوا الأنظار في حفل توزيع جوائز أوسكار في مدينة لوس أنجلوس، بحسب موقع "vox" الإخباري الأميركي.

وهؤلاء ليسوا كلهم ممثلين، إنما فيهم أشياء جامدة، وكان الحفل مناسبة لفوزهم وإبرازهم، مثل الفستاتين البيضاء اللون وحمار صعد على مسرح التتويج.

قائمة الفائزين:

فيلم "كل شيء هادئ على الجبهة الغربية": نال هذا الفيلم الذي يتحدث عن جنود ألمان يقاتلون في الحرب العالمية الأولى 4 جوائز، هي: جائزة أفضل تصوير سينمائي وأفضل فيلم دولي وأفضل تصميم إنتاج، وأفضل موسيقى تصويرية.

نال هذا الفيلم الذي يتحدث عن جنود ألمان يقاتلون في الحرب العالمية الأولى 4 جوائز، هي: جائزة أفضل تصوير سينمائي وأفضل فيلم دولي وأفضل تصميم إنتاج، وأفضل موسيقى تصويرية. فاز الفيلم بالجوائز رغم أنه لم يلق رواجا في البلد الذي أُنتج فيه: ألمانيا، ولقي الفيلم هناك انتقادات شديدة لاعتماده على كتاب لا يعتد به، وذلك في سبيل الوصول إلى أوسكار، وهذا ما حدث.

الفساتين البيضاء: كان لافتا في حفل توزيع الجوائز هو أن الممثلات الشهيرات ارتدين بكثافة فساتين بيضاء اللون متلألئة.

كان لافتا في حفل توزيع الجوائز هو أن الممثلات الشهيرات ارتدين بكثافة فساتين بيضاء اللون متلألئة. هناك تفسيرات متعددة للأمر مثل أن الاعتقاد أن هذا الحفل يجب أن يبدو مثل حفل زفاف جماعي.

ومن بين هؤلاء الممثلة الصينية ميشيل يوه، والممثلة الأميركية ميشيل ويليامز، والممثلة الكوبية آنا دي أرماس، وغيرهن، ولم يتوقف الأمر على النساء، إذ ارتدى مقدم البرامج جيمي كيميل سترة بيضاء أثناء الحفل.



الأيرلنديون: لقد كان العنصر الأيرلندي طاغيا على حفل جوائز الأوسكار هذا العام، فقد كان هناك ما مجموعه 14 ترشيحا لأفلام أيرلندية أو ممثلين أيرلنديين أو مخرجين أيرلنديين.

لقد كان العنصر الأيرلندي طاغيا على حفل جوائز الأوسكار هذا العام، فقد كان هناك ما مجموعه 14 ترشيحا لأفلام أيرلندية أو ممثلين أيرلنديين أو مخرجين أيرلنديين. يعزى الأمر إلى فيلم "حوريات أنشرين" الذي حصل على 4 ترشيحات من 20 متنافسا عن أفضل ممثل، كما حصل على ترشيحات في فئات أخرى مثل الموسيقى التصويرية.

الحمير: ظهر حمار على خشبة مسرح توزيع الجوائز في مدينة لوس أنجلوس هذا العام، وكانت الحمير جزءا من موضوعات الأفلام المرشحة مثل "مثلث الحزن"، اصطحب جيمي كيميل الحمار على المسرح، حيث قوبل الأمر بتصفيق حار، وقال إنه كان واحدا من نجوم فيلم "حوريات أنشرين".

ظهر حمار على خشبة مسرح توزيع الجوائز في مدينة لوس أنجلوس هذا العام، وكانت الحمير جزءا من موضوعات الأفلام المرشحة مثل "مثلث الحزن"، اصطحب جيمي كيميل الحمار على المسرح، حيث قوبل الأمر بتصفيق حار، وقال إنه كان واحدا من نجوم فيلم "حوريات أنشرين". الموسيقى : لا تعد الموسيقى جزءا كبيرا من حفل الأوسكار، لأنه مخصص بشكل رئيسي للاحتفال بالأفلام.

: لا تعد الموسيقى جزءا كبيرا من حفل الأوسكار، لأنه مخصص بشكل رئيسي للاحتفال بالأفلام. لكن هذا العام كان استثناءً، إذ كان الحفل مليئا بالفرح والموسيقى، فقدمت ليدي غاغا أغنية "امسك يدي"، كما قدمت ريانا، أغنية "ارفعني عاليا".









قائمة الخاسرين