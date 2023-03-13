حصلت كارتر على أفضل تصميم أزياء، مساء الأحد، في حفل توزيع جوائز الأوسكار الخامس والتسعين عن فيلم "بلاك بانثر: واكاندا فور ايفر"، وهو جزء آخر من انتاج شركة مارفل.

كما فازت روث إي كارتر في 2018 بجائزة أفضل تصميم أزياء عن فيلم "بلاك بانثر"، ما جعلها أول أميركية من أصل أفريقي تفوز في هذه الفئة.

وفي كلمتها، شكرت كارتر مخرج الفيلم ريان كوغلر، وسألت عما إذا كان بإمكان نجم فيلم "بلاك بانثر"، تشادويك بوسمان، رعاية والدتها مابل كارتر، التي قالت إنها توفيت الأسبوع الماضي.

وتوفي بوسمان في عام 2020 بسبب السرطان عن عمر يناهز 43 عاما. قالت كارتر "هذا لأمي. كانت تبلغ من العمر 101 عاما (...) أعادني هذا الفيلم لهذه اللحظة. تشادويك، من فضلك اعتني بأمي”.

بعدها قامت كارتر بتأبين والدتها خلف الكواليس. وقالت "كانت لدي علاقة رائعة معها في سنواتها الأخيرة. نفس العلاقة التي لطالما كانت تربطني بها. كنت سندها. كنت صديقتها المقربة. كنت رفيقتها".

وأضافت "أعلم أنها فخورة بي. أعلم أنها أرادت هذا لي بقدر ما أردته لنفسي".

ميشيل يوه أول آسيوية تفوز بأوسكار

وفازت الممثلة الماليزية المولد،ميشيل يوه، بجائزة أوسكار كأفضل ممثلة وصنعت التاريخ بحصولها على هذه الجائزة الرفيعة.

أصبحت ميشيل يوه أول امرأة آسيوية تفوز بجائزة أوسكار لأفضل ممثلة لأدائها المتميز في فيلم "كل شيء في كل مكان في وقت واحد".

ونقلت أسوشيتد برس عن ميشيل قولها "بالنسبة لجميع الأولاد والبنات الصغار الذين يشاهدونني الليلة، هذه منارة للأمل والاحتمال.. هذا دليل على أن الأحلام الكبيرة تتحقق".

يأتي انتصار يوه بعد 90 عامًا تقريبًا من فوز لويز راينر، الممثلة البيضاء، بنفس الفئة حيث ظهرت "بالوجه الأصفر" لأداء دور قروية صينية في فيلم "الأرض الطيبة".

جائزتان للهند

من ناحية ثانية، حققت الهند جائزتين تاريخيتين في حفل توزيع جوائز الأوسكار.

فقد حازت أغنية "ناتو ناتو" من الفيلم الهندي "آر آر آر" جائزة أوسكار عن أفضل أغنية أصلية.

كما فاز فيلم هندي بعنوان "ذي إيليفنت ويسبيريرز" بجائزة أوسكار عن أفضل فيلم وثائقي قصير.