وتوشحت وسائل التواصل الاجتماعي بمنشورات من تجهيزات الحفل الملكي، مشيدين باتباع العادات والأعراف الأردنية في الحفل، ويقول البعض إن العاهل الأردني حرص على مغادرة نجلته إيمان من قصره، كما هو الحال لدى الأردنيين.

مصادر مقربة من القصر الملكي الأردني، أكدت لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن الحفل سيقام عند السادسة مساء الأحد بالتوقيت المحلي، في منطقة دابوق بالعاصمة الأردنية عمّان.

وقالت المصادر، إن الحفل سيبث على جميع وسائل الإعلام المحلية والمنصات الرقمية، الخطوة التي اعتبرها رواد منصات التواصل الاجتماعي، تمكنهم من متابعة الحفل المنتظر.

المصادر كشفت أن تفاصيل الحفل ستتم وفقا للتقاليد الأردنية، حيث ستتضمن عقد القران "كتب الكتاب" وعشاء للمدعوين، وأن الحضور سيقتصر على العائلتين وآخرون من شخصيات بارزة، لم تسميهم المصادر.

الديوان الملكي الأردني يغرد

ولاحقا، أكد الديوان الملكي الأردني، في تغريدة له عبر منصة تويتر، أن حفل الزفاف سيبث على حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بالديوان الساعة السادسة مساء.

الأميرة سلمى

المصادر المقربة من القصر الملكي الأردني، كشفت لموقع "سكاي نيوز عربية" أن الأميرة سلمى، شقيقة الأميرة إيمان، لم تحضر حفل الحناء الثلاثاء الماضي لالتزامها بالدراسة في إحدى الجامعات.

وتلفت المصادر النظر إلى أن الأميرة سلمى ستشارك في حفل الزفاف الذي سيعقد مساء الأحد.

حفل الحناء

وكانت الملكة رانيا العبدالله، أقامت الثلاثاء في قصر الحسينية أول مراسم الاحتفال بزواج نجلتها الأميرة إيمان، "حفل الحناء"، وهو حفل يقام للعروس في منزل ذويها قبل زفافها ويتم فيه عادة الاحتفال بالأغاني الفلكلورية ويتم رسم الحناء على أيدي العروس والحضور.

وحضر الحفل عدد من الأميرات الأردنيات وخطيبة الأمير الحسين بن عبدالله ولي العهد رجوة آل سيف وسيدات من المجتمع المحلي.

واشتمل الحفل على معزوفات وأغان تراثية وشعبية أردنية قدمتها فرقة نايا التي تعتبر أول فرقة نسائية في المملكة الأردنية الهاشمية.

وخطف الحفل الأضواء على منصات التواصل الاجتماعي التي عجت بالتهاني للعاهل الأردني عبد الله الثاني وحرمه رانيا العبد الله، مشيدين بالتقاليد والأعراف الأردنية في حفل الحناء.

الأميرة إيمان

ولدت الأميرة إيمان في عمان في 27 سبتمبر 1996 في مدينة الحسين الطبية.

كانت الطفلة الثانية للأمير عبد الله والأميرة رانيا (الملك عبد الله والملكة رانيا لاحقا).

لديها شقيق أكبر وهو ولي العهد المملكة الأردنية الهاشمية الأمير الحسين، وشقيقان أصغر هما الأميرة سلمى والأمير هاشم.

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