وتظهر في الفيديو ديدان غطت سيارات في بكين، بينما يسير أشخاص في الطريق حاملين مظلات.

ورغم عدم حديث السلطات عن هذه الظاهرة، إلا أن كثيرين فسروها بطرق علمية، وفقما ذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وقال كثيرون ممن شاهدوا الفيديو، إنها ليست ديدان، ولكنها أزهار شجر من نوع "الحور"، تشبه عند تساقطها اليرقات.

آخرون استشهدوا بمقال لمجلة Mother Nature Network، والتي قالت إن الرياح القوية تتسبب في طيران ديدان ويرقات أحيانا.