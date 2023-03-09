وخلال اللقاء، أعربالأمين العام لمجلس حكماء المسلمين عن تقديره للجهود الكبيرة التي يقوم بها رئيس أساقفة كانتربري في تعزيز الحوار والتسامح والتعايش المشترك، والاهتمام بقضايا الفقراء والمهمشين.

وأشاد بنجاح زيارته المشتركة مع البابا فرنسيس إلى جنوب السودان من أجل السلام، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد انطلاق النسخة الثانية من برنامج شباب صنَّاع السلام بالتعاون بين مجلس حكماء المسلمين والأزهر الشريف وكنيسة كانتربري.

من جانبه، أشادَ رئيس أساقفة كانتربري بجهود مجلس حكماء المسلمين برئاسة شيخ الأزهر أحمد الطيب، رئيس مجلس حكماء المسلمين، وبالمبادرات التي تدعمها دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم حوار الأديان والأخوة الإنسانية، وأثر ذلك في تعزيز السلم ونشر قيم الحوار.