وحضر الحفل عدد من الأميرات الأردنيات وخطيبة الأمير الحسين بن عبدالله ولي العهد رجوة آل سيف وسيدات من المجتمع المحلي.

واشتمل الحفل على معزوفات وأغان تراثية وشعبية أردنية قدمتها فرقة نايا التي تعتبر أول فرقة نسائية في المملكة الأردنية الهاشمية.

وخطف الحفل الأضواء على منصات التواصل الاجتماعي التي عجت بالتهاني للعاهل الأردني عبد الله الثاني وحرمه رانيا العبد الله، مشيدين بالتقاليد والأعراف الأردنية في حفل الحناء.

"أغنية خاصة" بصوت اليسا وكلمات مروان خوري

وأهدت الفنانة اللبنانية إليسا، الأميرة إيمان بنت عبد الله الثاني، أغنية بعنوان "يا أميرة الحلوين" بمناسبة عقد قرانها على جميل ألكساندر ترميوتس.

وقبل أيام شاركت الملكة رانيا العبدالله، عبر حسابها على منصة إنستغرام، فيديو يضم صورا للأميرة إيمان منذ ولادتها مع أغنية بعنوان "يا أميرة الحلوين"، وعلّقت على المنشور، "شكراً للفنانة المبدعة إليسا على الإهداء وللفنان مروان خوري على الكلمات والألحان… صوت شجي وكلمات معبرة تلامس القلب".

وأضافت، "بعد أسبوع إن شاء الله بشوفك عروس… حوطتك باسم الله يا إيمان، يا ريحانة الدار... الله يوفقك وينور دربك".

وكان الديوان الملكي الأردني قد أعلن أن عقد قران الأميرة إيمان على السيد جميل ألكساندر ترميوتس، سيتم الثاني عشر من مارس عام 2023.

ارتدت مقتنيات والدتها.. حزام وتاج ماسي

وأظهر الفيديو صورة للأميرة إيمان وهي ترتدي تاجا ماسيا يعود لوالدتها الملكة رانيا العبدالله في زفافها، كما ارتدت في حفل الحناء حزاما يعود أيضا لفستان الملكة رانيا العبدالله في زفافها والذي ظهر في صورة لمنشور شاركته الملكة عبر حسابها على إنستغرام وعلقت عليه: "اللمسات الأخيرة قبل حفلة حناء إيمان".

وكان الفستان من تصميم الأردنية ريما دهبور التي علقت منشور الملكة: "إنها لحظة فخر؛ حيث يشرفني مشاهدة القطعة التي قمنا بتصميمها على الأميرة إيمان في هذا اليوم المميز، تهانينا لعائلتنا المالكة".

من هو جميل ترميوتس؟

جميل ألكساندر ترميوتس، هو شاب يوناني الأصل ولد في العاصمة الفنزويلية، كاراكاس العام 1994، ويحمل درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال.

ويعمل في قطاع الخدمات المالية في نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية.

النجوم يباركون للملكة رانيا زواج ابنتها الأميرة إيمان

وتقدم عدد من النجوم بالمباركة للملكة رانيا العبدالله والعائلة المالكة في الأردن، بمناسبة زفاف نجلتها الأميرة إيمان، وكان من أبرزهم الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي والفنانة اللبنانية اليسا والفنان مروان خوري والفنانة المصرية يسرا والفنانة ديانا حداد وعدد من النجوم العرب عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي.