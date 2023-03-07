واعتمدت نور في تجربتها الإخراجية الأولى على الوجوه الجديدة من الممثلين السوريين مراهنة على النص والإخراج والأداء.

المسلسل المؤلف من خمس عشرة حلقة يحكي قصة عائلة سورية تقيم في لبنان مسلطاً الضوء على تفاصيل عائلية بين المجتمعين السوري واللبناني.

وفي لقاء لها مع "سكاي نيوز عربية" قالت نور: