ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عن خبيرة نفسية مواصفات بارزة للشخص الذي يبدي حرصا كبيرا على إسعاد الآخرين.

وبحسب الأخصائية النفسية، لوليتا سوغلاني، فإن هناك 8 مؤشرات تدل على أن شخصا ما يبذل جهدا لأجل إسعاد الآخرين:

- يكون هذا الشخص مواظبا على الاعتذار، فهو لا يقبل أن يكون قد أخطأ أو أساء للآخرين، حتى وإن تعلق الأمر بخطأ صغير.

- يميل إلى عدم رفض ما يطلبه الآخرون، فيجد صعوبة في أن يقول "لا"، حتى وإن كان الأمر على حساب راحته.

- هذا الشخص لا يميل إلى المجاهرة بهمومه ومشاكله، بل يحتفظ بها لنفسه في الغالب، دون إشراك الآخرين.

- يضطر هذا الشخص لأن يغير أشياء في حياته حتى يواكب الآخرين ومتطلباتهم، وهو ما يعني أنه إنسان جاهز للتضحية.

- هذا الشخص يسارع لمساعدة الآخرين والوقوف بجانبهم، حتى أنه قد ينسى نفسه وسط الاهتمام بأهله وأحبته ومعارفه.

- يكون أميل إلى الأجواء الصافية، ولا يحبذ حصول النزاعات والمشاكل.

- لا يتوانى هذا الشخص عن تحميل نفسه مسؤولية المشاعر التي تحصل لدى الآخرين، لأنه ليس أنانيا يفكر في نفسه فقط.

- هذا الشخص يكون دائم البحث عن الموافقات والرضا من الخارج، أي أنه لا يقوم بما يحلو له فقط.