ودراسة الحقوق تستغرق عادة في الولايات المتحدة حوالي 3 سنوات، وفي حال اجتازها جيمس بالوقت المحدد سيكون أصغر خريجي الحقوق في العالم على الإطلاق، إضافة لكونه حاصل على درجتي البكالوريوس والماجستير في المحاسبة.

وأصغر خريج حقوق في العالم هو ستيفن باكوس من فلوريدا، والذي أكمل دراسته في جامعة ميامي بعمر 16 عام 1986.

وبحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية، أدرك والدا جيمس، في وقت مبكر أن ابنهما كان ذكيا للغاية، حيث كان يتحدث جملا كاملة عندما كان يبلغ من العمر عامين فقط، وحصل على دبلوم من مدرسة القديس يوحنا بولس الثانوية الكبرى في باي سانت لويس عندما كان يبلغ من العمر 12 عامًا.

وقال جيمي: "عندما قدمت أداء جيدا، واصلنا التقدم، لذا لم يكن الأمر سهلا، لقد قام والداي بعمل جيد مما جعلني أشعر بالتحدي".