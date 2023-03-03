وأظهرت لقطات فيديو، انهيار جبل واشنطن الجليدي، في ولاية نيو هامشر الأميركية، حيث انهمرت كتل الثلوج متسارعة على منحدر الجبل، وغطت كل شيء عليه.

وخلال الفيديو، يظهر متزلجان على الجليد، كانا يمارسان هوايتهما، عندما انهارت الثلوج عليهما.

لكن الأول استطاع النزوح إلى جانب الجيل ليتفادى الانهيار، أما الثاني، فاستخدم طريقة ركوب الثلوج المندفقة، ونزل بسرعة مع الانهيار دون إصابات، في واقعة وصفت بالمعجزة الحقيقية.

وقال آر جي فيب، الرجل الذي صور المقطع الذي انتشر على مواقع الإنترنت: "بدا الأمر كما لو كان ينزلق إلى أسفل الجبل"، مضيفا أنه فوجئ برؤية الرجال هناك وكان "قلقا للغاية لأن هناك الكثير من الوفيات التي تأتي مع الانهيارات الثلجية".