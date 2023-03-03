وقال فريق التحقيق، إن هارولد كاربنتر البالغ من العمر 63 عاما، قتل باتريشيا كارناهان في عام 1979.

وأوضح مكتب المدعي العام في مقاطعة إلدورادو، أن أدلة في حادثة اغتصاب وقعت سنة 1994، قد قادت إلى القبض على قاتل كارناهان.

ووفقما ذكرت شبكة "إن بي سي" الإخبارية، فإن القاتل عُرف بعدما عثر على حمضه النووي في حادثة الاغتصاب التي حدثت في 1994، ولدى مطابقتها مع تلك التي وجدت على جثة كارناهان، تبين أنها تعود لذات الشخص وهو كاربنتر.

وأعيد فتح ملف مقتل كارناهان والتي عثر على جثتها في مخيم بحيرة تاهو في 28 سبتمبر 1979، بعدما أطلقت حملة في الولايات المتحدة لإعادة النظر والبحث في القضايا التي سجلت ضد مجهول.

ويواجه كاربنتر حاليا مع ظهور الدليل الجديد تهمة القتل العمد، بعدما أفلت من تهمة الاغتصاب في 1994، حيث لم توجه وقتها الضحية أي اتهام رسمي له.