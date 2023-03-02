ونقلت صحيفة "واشنطن بوست"، أن فيبي ماكسويل، كانت لديها الثقة في التشخيص، فجزمت بأن والدها، توماس، قد توفي بالفعل.

ووقعت هذه الحادثة في مدينة كلير وويتر بولاية فلوريدا، حيث تمت تغطية الرجل، اعتقادا بأنه بات جثة هامدة، فيما بادرت الابنة إلى الاتصال بأفراد العائلة من أجل إبلاغهم.

وجرى الإعلان عن وفاة توماس، البالغ 65 عاما، من قبل هيئة الإطفاء والإنقاذ التي حضرت من أجل الإسعاف الساعة العاشرة من صباح يوم 15 فبراير الماضي.

وحين حضرت الشرطة لأجل معاينة "الجثة" في البيت، انتبه أحد العناصر، إلى أن توماس كان ما زال يتنفس، وعندئذ، طلب عودة الإسعاف.

وقضى توماس يومين في الغيبوبة بعد ذلك، لكنه تعافى في وقت لاحق، ثم خرج وعاد إلى بيته، وسط فرحة غامرة لأهله.

وأبدت الابنة غضبها إزاء ما اعتبرته تقصيرا من قبل الإسعاف، قائلا إنهم لم يقوموا بما هو مطلوب.

وأعلنت الهيئة المحلية للإطفاء والإنقاذ في المنطقة الأميركية، اتخاذ إجراءات تأديبية بحق الموظفين اللذين قاما بالتشخيص الخاطئ.

وتم توقيف موظفي الإنقاذ في الوقت الحالي، وهو ما يعني أنهما باتا ممنوعين من تقديم أي خدمات إسعاف.