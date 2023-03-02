هالة صدقي قالت في تصريحات لـ "سكاي نيوز عربية"، في سياق تبريرها لهذا الكلام: "حياة الفنان ومستقبله في منتهى الخطورة، لأن وضع الفنان - في رأيي- ليس فيه أي أمان، بدليل أن أغلب الفنانين توفوا وهم يعانون مادياً، وهناك من يعانون حالياً ضعف المعاش الذي لا يليق بتاريخهم ونجوميتهم".

مستقبل مجهول

ووجهت صدقي نصيحة للجيل الجديد الذي يرغب في دخول الوسط الفني والاستمرار به قائلة: "لو لديك الرغبة في الحفاظ علي مستواك الفني لابد أن يكون لديك عمل آخر يؤمن مستقبلك وحياتك، لأن وقتها فقط سيكون بإمكانك اختيار العمل الجيد والأدوار التي تضيف لك دون الاضطرار لقبول أدوار بسبب الاحتياج المادي أو ضغوط الحياة".

لست نجمة

وبسؤالها عن سبب رفضها وصف البعض لها بالنجمة، أوضحت أن النجمة عمرها قصير. لكن الفنان هو الذي يستطيع العمل حتى آخر يوم في عمره، دون أن يحصر نفسه في دائرة النجومية فقط، على حد تعبيرها.

وكانت هالة صدقي قد تم تكريمها مؤخراً، من إدارة مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية في دورته الـ12، عرفانا لرحلتها الفنية الممتدة منذ الثمانينات وحتى الآن، ولتميزها في الأداء بالسينما المصرية من خلال عدة أدوار مع كبار المخرجين أمثال يوسف شاهين وعاطف الطيب ومجدي أحمد علي.

وحول هذا التكريم قالت: "تكريم مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يمثل قيمة مهمة بالنسبة لي، لأنه مهرجان مختلف في نوعية أفلامه أولاً، بالاضافة إلى أنه مهرجان يمثل مصر".

أنا ومحمد رمضان

وكشف هاله كواليس أعمالها المقبلة في الماراثون الرمضاني القادم، حيث تشارك في عملين أولهما مسلسل "جعفر العمدة" مع الفنان محمد رمضان، والآخر مسلسل "سره الباتع" للمخرج خالد يوسف.

وقالت هالة إن مسلسل "جعفر العمدة" نوعية جديدة عليها، فهي دراما اجتماعية شعبية، يقوم عليها نجمان كبيران هما محمد رمضان كبطل ومحمد سامي كمخرج، حيث تدور الأحداث من خلال العمدة محمد رمضان، الذي يجسد شخصية جعفر العمدة ويعيش في حي السيدة زينب بالقاهرة ويتزوج من 4 سيدات هم: مي كساب، وزينة، وإيمان العاصي، ومنة فضالي في إطار درامي اجتماعي مثير.

وتحدثت صدقي عن كواليس عملها مع محمد رمضان، وقالت لـ "سكاي نيوز عربية": تجمعني برمضان معظم المشاهد والدور ذاته مختلف بالنسبة لي ولم أقدمه من قبل"، معبرة عن سعادتها أيضاً بالعمل مع المخرج محمد سامي، قائلة: "كنت أريد العمل معه منذ فترة طويلة لأنه يخرج من الممثل شيء مختلف"، على حد تعبيرها.

سعيدة بخالد يوسف

وحول مشاركتها في مسلسل "سره الباتع" للمخرج خالد يوسف، أوضحت أن المسلسل يضم عددا كبيرا من النجوم أبرزهم :"أحمد فهمي، وأحمد السعدني، وحنان مطاوع، وريم مصطفى، وحسين فهمي، عمروعبدالجليل، بيومي فؤاد، صلاح عبدالله، أحمد وفيق، نجلاء بدر، منة فضالي، أحمد عبد العزيز".

وقالت هالة: "سعيدة بعودة خالد يوسف للإخراج، فضلاً عن أن المسلسل أكثر من رائع ومختلف تماماً في قصته، ولذلك أنا ضيفة شرف فيه وليس أكثر"، مضيفة أنها لا تهتم بمساحة الأدوار وما يهمها فقط هو التأثير.

وختمت هالة صدقي تصريحاتها مع موقع "سكاي نيوز عربية " بحديثها عن السينما وسبب غيابها الفترة الأخيرة عنها، قائلة: ”للأسف.. السينما ليست بها أفلام تحترم عقلية المشاهد إلا القليل والقليل جدا، وأعتقد أن السينما تحتضر في هذه الفترة"، على حد تعبيرها.