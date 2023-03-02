الرجل البالغ من العمر 74 عاما يعمل في هذه المهنة منذ أن كان طفلا صغيرا، مستخدما نفس المهارات التي ورثها من أجيال سابقة في عائلته.

وقال خميس إن المنتوجات المصنوعة بالاعتماد على الآليات الحديثة تلقى رواجا أكثر من منتجاته، لأنها أرخص.

ومع ذلك، ينظر عبد الجواد حلايقة وهو أحد زبائن خميس إلى الأمر بنظرة مختلفة، إذ يثق في قدرة الرجل في الحفاظ على إرث عائلته.

وقال حلايقة: دائما أتعامل معه، أجلب له كل أدواتي القديمة كي يجددها، فهو من العملات النادرة بفلسطين التي يجب استثمارها.