وذكر المجلس الأعلى للآثار أن مشروع استكشاف الأهرامات "سكان بيراميدز" أظهر عن وجود ممر داخل هرم خوفو يهدف على الأرجح إلى تخفيف الأحمال.

ومشروع استكشاف الأهرامات بدأ في عام 2015، بين وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع كلية الهندسة جامعة القاهرة، ومعهد الحفاظ على التراث والابتكار بباريس HIP ويقوم على تقنية ميونات التصوير الإشعاعي وجزيئات أكا الكونية وهي أحدث التقنيات في مجال المسح.

وقال خبير الآثار زاهي حواس: "استخدمنا روبوت للتجول داخل الممر المكتشف والوصول إلى نهايته"، مشيرا إلى أن "حجرة الدفن الخاصة بالملك خوفو لم تكتشف حتى الآن".

وشدد وزير السياحة والآثار المصري أحمد عيسى على أن منطقة الأهرامات أهم وأبرز آثار العالم وزيارتها كانت ومازالت حلم الملايين حول العالم، وتحرص الدولة المصرية على الاهتمام بآثار مصر وحضارتها.