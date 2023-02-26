وعثرت الشرطة الفرنسية على أشلاء تعود لآسيا معتوق في "بوت شومون"، التي تعتبر واحدة من أجمل الحدائق في باريس.

وحصلت السلطات على اعتراف من يوسف معتوق، زوج آسيا، الذي ارتكب الجريمة، وحاول إخفاء الأدلة وأجزاء من الجثة في الحديقة.

تفاصيل الجريمة المروعة