ووصف آدامز الأميركيين السود بأنهم "مجموعة كراهية" واقترح على الأميركيين "البيض" الابتعاد عنهم، في تصريحات أثارت جدلا كبيرا.

وقال آدامز، وهو من ذوي البشرة البيضاء، على قناته على "يوتيوب": "إذا كان ما يقرب من نصف السود غير موافقين على وجود البيض بشكل عام، فهذه مجموعة كراهية، ولا أريد أن أتعامل معهم"، في إشارة لاستفتاء أجراه موقع إخباري، حول تقبل ذوي البشرة البيضاء في الولايات المتحدة، والذي جاءت نتيجته بـ"لا" بنسبة كبيرة.

وأثارت التعليقات ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب دعوات بوقف نشر أعمال رسام الكاريكاتير.

وقالت "واشنطن بوست" عقب الحادثة: "في ضوء تصريحات سكوت آدامز الأخيرة التي تروج للفصل العنصري، أوقفنا نشر أعماله"، مشيرة إلى أن القراء اتصلوا بالصحيفة وأيدوها.

وقالت شبكة "يو إس إيه توداي"، التي تدير أكثر من 300 صحيفة، إنها لن تنشر أعمال آدمز بعد الآن.

وقالت "التايمز" إنها أزالت أربعة رسوم كاريكاتورية للرسام من صفحاتها في الأشهر الأخيرة لأنها تنتهك معايير الصحيفة.

وتعتبر شخصية "ديلبرت" التي ابتكرها الفنان، من أشهر الشخصيات الكاريكاتيرية في الولايات المتحدة، وتنشر مقاطعها في أكبر صحف البلاد عبر سنوات مضت.