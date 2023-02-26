واختفت الطائرة عن الرادار، مساء الجمعة، خارج بلدة ستايدجكوتش القاحلة قرب حدود نيفادا مع كاليفورنيا، وفق ما أوضحت "ريمسا هلث" في بيان.

وجاء في البيان: "بكل حزن نعلن أننا تلقينا الآن تأكيدا من إدارة إطفاء مقاطعة ليون المركزية بعدم نجاة أي من الأشخاص الخمسة الذين كانوا فيها".

وبالإضافة إلى الطيار، كانت الطائرة تقل ممرضة ومسعفا ومريضا وأحد أفراد أسرة مريض، وفق البيان.

وفي وقت لم تؤكّد بعد الظروف المحيطة بالحادث، تحطّمت الطائرة فيما تضرب عاصفة ثلجية كبيرة الساحل الغربي للولايات المتحدة.

ومساء السبت، كان حوالى 100 ألف شخص في ولاية كاليفورنيا بدون الكهرباء.

كما أصبحت طرق رئيسية غير سالكة بسبب الجليد والثلوج، بما في ذلك أجزاء من الطريق السريع 5 الذي يربط المكسيك وكاليفورنيا وشمال غرب المحيط الهادئ وكندا.