شكلت قضية الفنان المغربي سعد لمجرد مادة دسمة في الأوساط الصحفية والشعبية خلال الأيام الماضية، لاسيما بعدما قضت محكمة الجنايات في باريس، الجمعة، بسجن لمجرد 6 سنوات، بعد إدانته بالاعتداء الجنسي على شابة فرنسية عام 2016.