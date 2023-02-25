وألقت الشرطة في هونغ كونغ القبض على أصهار عارضة الأزياء آبي تشوي، للاشتباه بهم، بعد العثور على ساقيها في الثلاجة بعد أيام من اختفائها.

كذلك عثرت الشرطة على أنسجة بشرية في أواني الحساء عندما دخلوا عقارا سكنيا أثناء بحثهم عن تشوي يوم الجمعة.

ووفق المشرف على التحقيق آلان تشونغ، فقد عثرت الشرطة على أدوات تستخدم في تقطيع أوصال الجثث، ومطاحن لحوم، وقفازات وأقنعة.

ولم تتمكن الشرطة حتى الآن من العثور على رأس تشوي وجذعها ويديها، وفقما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.

وتشير تحقيقات الشرطة إلى دخول تشوي مؤخرا في نزاعات مالية مع أطراف أخرى، دون ذكر مزيد من التفاصيل بشأن ذلك.