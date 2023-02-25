وقررت الشرطة الاستعانة بخبراء في عالم الحيوان، لتحديد هوية الحيوان الصغير.

وبالفعل، قالت شركة دالاس لخدمات الحيوانات إنها ستجري اختبار الحمض النووي (دي إن إيه)، لتحديد ما إذا كان الجرو الذي عثرت عليه الشرطة كلبا أم ذئبا.

وأكدت الشركة في منشور على "فيسبوك"، أن إدارة شرطة دالاس عثرت على الجرو الذي يطلق عليه اسم "توست" إلى جانب حاوية قمامة، مشيرة إلى أنها "غير متأكدة من هويته".

وقالت جاكي ساذرلاند المسؤولة في الشركة التي ترعى "توست"، إن الجرو سيكون متاحا للتبني إذا تبين أنه من الكلاب المحلية.